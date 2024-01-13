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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта прокомментировал возможный переход Зелиньски в «Интер»

13 Января 2024 • 22:43 Комментировать
Монца
0:2
Интер Милан
1 6.80 X 4.50 2 1.50
2-й тайм

Миланский «Интер» остаётся главным претендентом на полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски.

Как неоднократно сообщалось в итальянской прессе, 29-летний игрок близок к договорённости с «нерадзурри» о переходе на правах свободного агента по окончании сезона. Контракт поляка с «Наполи» истекает в июне и не будет продлён.

«Зелиньски? Трансферный рынок никогда не останавливается, мы тщательно изучаем все потенциальные возможности. С начала января мы можем вести обсуждения с игроками, чей контракт истекает летом, чем и занимаемся сейчас, но мы ещё далеки от того, чтобы можно было говорить о завершённой сделке», – приводит журналист Николо Скира слова генерального директора «Интера» Джузеппе Маротты.

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Интер Милан Джузеппе Маротта Наполи Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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