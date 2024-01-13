«Ювентус» не может согласовать одну деталь аренды Хендерсона

«Ювентус» продолжает работать над подписанием полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

Англичанин, решивший вернуться в Европу спустя всего полгода пребывания в Саудовской Аравии, стал одной из трансферных целей «бьянконери». По данным Sky Sport, в настоящий момент стороны не могут согласовать только одну деталь сделки: «Ювентус» хотел бы арендовать Хендерсона на полгода, в то время как сам 33-летний экс-капитан «Ливерпуля» предпочёл бы провести в Италии полтора года. Переговоры продолжаются.

Джордан Хендерсон отыграл 17 матчей в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Иттифак», отметившись четырьмя ассистами.