«Верона» одолела «Эмполи» в споре аутсайдеров

В 20-м туре чемпионата Италии «Верона» с «Эмполи» бились за право покинуть зону вылета. Хозяева не так часто контролировали мяч, но создали больше моментов у чужих ворот. Уже на третьей минуте Ондрей Дуда отлично подал на голову Милана Джурича, и тот открыл счет. В начале второго тайма Суат Сердар был близок к успеху, но голкипер парировал его удар. Сириль Нгонж наносил удар по воротам, после удачного рикошета мяч оказался в сетке. Шимон Журковски вернул интригу в игру, здорово сработав головой после навеса - 2:1. На 87-й минуте Дуда получил вторую желтую карточку.
«Эмполи» остается предпоследним, соперник же делит 16-е место.
Протокол игры
|(1:0) Джурич Милан II3'
|(2:0) Нгонж Сириль56'
|64'Журковски Шимон (2:1)
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон• 82'Маньяни Джанджакомо•Коппола Диего 77'80' (Давидович Павел (80') •Дойг Джош•Дуда Ондрей 69'• 87'Сердар Суат•Нгонж Сириль90' (Мбула Хорди (90') •Суслов Томаш90' (Амионе Бруно (90') •Фолоруншо Майкл67' (Сапонара Риккардо (67') •Джурич Милан II80' (Анри Тома (80')
Каприле Элия•Берешиньски Бартош•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато•Фаццини Якопо56' (Канчельери Маттео (56') • 90'Грасси Альберто77' (Марин Рэзван (77') •Мале Юссеф86' (Giacomo Corona (86') •Гьяси Эммануэль86' (Содеро Андреа (86') •Шпенди Стивен56' (Журковски Шимон (56') • 58'Камбьяги Николо 78'
13 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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