«Верона» одолела «Эмполи» в споре аутсайдеров

В 20-м туре чемпионата Италии «Верона» с «Эмполи» бились за право покинуть зону вылета. Хозяева не так часто контролировали мяч, но создали больше моментов у чужих ворот. Уже на третьей минуте Ондрей Дуда отлично подал на голову Милана Джурича, и тот открыл счет. В начале второго тайма Суат Сердар был близок к успеху, но голкипер парировал его удар. Сириль Нгонж наносил удар по воротам, после удачного рикошета мяч оказался в сетке. Шимон Журковски вернул интригу в игру, здорово сработав головой после навеса - 2:1. На 87-й минуте Дуда получил вторую желтую карточку.

«Эмполи» остается предпоследним, соперник же делит 16-е место.