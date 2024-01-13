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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» одолела «Эмполи» в споре аутсайдеров

13 Января 2024 • 21:58 Комментировать
Верона
2:1
Эмполи

В 20-м туре чемпионата Италии «Верона» с «Эмполи» бились за право покинуть зону вылета. Хозяева не так часто контролировали мяч, но создали больше моментов у чужих ворот. Уже на третьей минуте Ондрей Дуда отлично подал на голову Милана Джурича, и тот открыл счет. В начале второго тайма Суат Сердар был близок к успеху, но голкипер парировал его удар. Сириль Нгонж наносил удар по воротам, после удачного рикошета мяч оказался в сетке. Шимон Журковски вернул интригу в игру, здорово сработав головой после навеса - 2:1. На 87-й минуте Дуда получил вторую желтую карточку.

«Эмполи» остается предпоследним, соперник же делит 16-е место.

Протокол игры  
Верона2:1Эмполи
(1:0) Джурич Милан II3'  
(2:0) Нгонж Сириль56'  
  64'Журковски Шимон (2:1)
Монтипо ЛоренцоТчатчуа Джексон  82'Маньяни ДжанджакомоКоппола Диего  77' 80' (Давидович Павел ( 80') Дойг ДжошДуда Ондрей  69'  87'Сердар СуатНгонж Сириль 90' (Мбула Хорди ( 90') Суслов Томаш 90' (Амионе Бруно ( 90') Фолоруншо Майкл 67' (Сапонара Риккардо ( 67') Джурич Милан II 80' (Анри Тома ( 80')
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоБерарди АлессандроХуан Мануэль КрусПерилли СимонеКабаль Хуан
Каприле ЭлияБерешиньски БартошВалюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноКакаче ЛибератоФаццини Якопо 56' (Канчельери Маттео ( 56'  90') Грасси Альберто 77' (Марин Рэзван ( 77') Мале Юссеф 86' (Giacomo Corona ( 86') Гьяси Эммануэль 86' (Содеро Андреа ( 86') Шпенди Стивен 56' (Журковски Шимон ( 56'  58') Камбьяги Николо  78'
Запасные: Бериша ЭтритРаноккья ФилиппоПеризан СамуэлеИндраголи Габриэле
13 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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