Крунич прокомментировал переход из «Милана» в «Фенербахче»

Новичок «Фенербахче» Раде Крунич высказался о своём переходе из «Милана».

30-летний игрок пополнил ряды гранда турецкого чемпионата на правах аренды с обязательством выкупа при определённых условиях. Босниец представлял цвета «Милана» на протяжении четырёх с половиной лет.

«Фенербахче» очень хотел меня подписать, и для меня это было важно. Я рад, что наконец-то оказался здесь. Сделаю всё возможное ради достижения успеха. Хочу, чтобы болельщики знали, что я отдам все силы на поле», – цитирует журналист Руди Галетти хавбека.

В текущем сезоне Раде Крунич провёл 14 матчей за «Милан», не отметившись результативными действиями.