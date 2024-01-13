​Ди Лоренцо: «Хорошо, что сравняли счёт до перерыва»

Итальянский «Наполи» одержал трудовую победу над «Салернитаной», команда Вальтера Маццарри пропустила первой, но сравняла счет еще в первом тайме, а на последних секундах второй половины игры неаполитанцы забили победный мяч. Капитан команды Джованни ди Лоренцо прокомментировал итоги матча:

- Нам удалось сравнять счет еще до перерыва, и это было очень важно, потому что «Салернитана» хорошо и эффективно закрывалась. Мы действовали командно, и, в конце концов, нашли путь к голу, - цитирует слова ди Лоренцо calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Лацио».