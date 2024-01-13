Боснийский полузащитник «Милана» Раде Крунич официально представлен как игрок стамбульского «Фенербахче». Об этом гласят соцсети турецкого топ-клуба.

Крунич присоединился к новой команде пока что в рамках аренды, срок которой рассчитан до конца текущего сезона. Но в конце сезона, как пишет Фабрицио Романо, стамбульский клуб выкупит легионера у «Милана».

Крунич в этом сезоне сыграл всего лишь в 14 матчах за «Милан» во всех турнирах, основное амплуа 30-летнего боснийца – опорный полузащитник. Частью «Милана» Крунич стал летом 2019 года, когда перебрался из «Эмполи».