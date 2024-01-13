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Чемпионат Италии. Серия А

​Маццарри: «Вернули себе и дух, и игру»

13 Января 2024 • 20:13 Комментировать
Наполи
2:1
Салернитана

В двадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» добыл волевую победу над «Салернитаной», команда Вальтера Маццарри быстро пропустила, но сумела забить дважды и взять три очка. Наставник неаполитанцев прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Мне кажется, что помимо командного духа, мы вернули себе еще и игру. «Салернитана» действовала очень организованно, а нам не повезло, потому что они вышли вперед и ситуация для нас становилась критической. Но ребята справились, - цитирует слова Маццарри calcionapoli1926.it.

В следующем матче «Наполи» сыграет с «Лацио».


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри

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