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Чемпионат Италии. Серия А

​Ррахмани: «В этой победе было всё»

13 Января 2024 • 19:58 Комментировать

В двадцатом туре итальянского чемпионата «Наполи» вырвал победу у «Салернитаны», выиграв со счетом 2:1. Победный гол забил албанский защитник Амир Ррахмани, который после матча прокомментировал итоги матча.

- В этой победе было все. Много напряжения, сложная ситуация, ответственность чемпионов Италии. Но в этом году все победы такие. Мы быстро пропустили, но потом вернулись, реализовав пенальти и забив еще один гол. Надеюсь, в будущем нам будет везти чуть больше, - цитирует слова Ррахмани calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» сыграет с «Лацио». 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Амир Ррахмани
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