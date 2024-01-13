​Ррахмани: «В этой победе было всё»

В двадцатом туре итальянского чемпионата «Наполи» вырвал победу у «Салернитаны», выиграв со счетом 2:1. Победный гол забил албанский защитник Амир Ррахмани, который после матча прокомментировал итоги матча.

- В этой победе было все. Много напряжения, сложная ситуация, ответственность чемпионов Италии. Но в этом году все победы такие. Мы быстро пропустили, но потом вернулись, реализовав пенальти и забив еще один гол. Надеюсь, в будущем нам будет везти чуть больше, - цитирует слова Ррахмани calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» сыграет с «Лацио».