«Наполи» прервал безвыигрышную серию

Сегодня, 13 января, «Наполи» одолел «Салернитану» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Авторами голов в составе неаполитанцев стали Маттео Политано и Амир Ррахмани.

Эта победа стала для «Наполи» первой в последних пяти матчах во всех турнирах. Напомним, ранее подопечные Вальтера Маццарри проиграли «Торино» (0:3), «Роме» (0:2) и «Фрозиноне» (0:4), а также сыграли вничью с «Монцей» (0:0).

В настоящий момент «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в копилке 31 очко после 20 сыгранных матчей.

18 января «Наполи» ждет полуфинальная игра Суперкубка Италии с «Фиорентиной».