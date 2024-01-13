«Наполи» дожал «Салернитану» на 6-й добавленной минуте

В 20-м туре Серии А «Наполи» принимал «Салернитану», худшую команду сезона, и едва не потерял очки даже в споре с таким противником. На 29-й минуте редкая атака аутсайдера завершилась дальней результативной попыткой Антонио Кандревы. На 45-й минуте Джованни Симеоне заработал пенальти, а Маттео Политано уверенно пробил, голкипер не дотянулся до мяча - 1:1. Йенс Каюсте головой и из-за пределов штрафной наносил удары - рядом со створом. Давление «Наполи» становилось всё сильнее перед финальным свистком, Хвича Кварацхелия упустил свой шанс - вратарь выручил. На шестой добавленной минуте Амир Ррахмани все же отправил мяч в сетку - 2:1.

После трех неудач «Наполи» наконец-то победил и поднялся на шестое место.