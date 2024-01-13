«Наполи» дожал «Салернитану» на 6-й добавленной минуте

В 20-м туре Серии А «Наполи» принимал «Салернитану», худшую команду сезона, и едва не потерял очки даже в споре с таким противником. На 29-й минуте редкая атака аутсайдера завершилась дальней результативной попыткой Антонио Кандревы. На 45-й минуте Джованни Симеоне заработал пенальти, а Маттео Политано уверенно пробил, голкипер не дотянулся до мяча - 1:1. Йенс Каюсте головой и из-за пределов штрафной наносил удары - рядом со створом. Давление «Наполи» становилось всё сильнее перед финальным свистком, Хвича Кварацхелия упустил свой шанс - вратарь выручил. На шестой добавленной минуте Амир Ррахмани все же отправил мяч в сетку - 2:1.
После трех неудач «Наполи» наконец-то победил и поднялся на шестое место.
Протокол игры
|29'Кандрева Антонио (0:1)
|(1:1) Политано Маттео45'
|(2:1) Ррахмани Амир90'
Голлини Пьерлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир• 90'Жуан Жезус•Руй Мариу•Каюсте Йенс 34'77' (Демме Диего (77') •Лоботка Станислав•Гаэтано Джанлука56' (Распадори Джакомо (56') •Политано Маттео66' (Дзербин Алессио (66') •Симеоне Джованни•Кварацхелия Хвича 90'
Очоа Гильермо•Дьомбер Норберт84' (Данилюк Флавиус (84') •Ловато Маттео•Фасио Федерико•Самбья Саломон90' (Иквуемеси Чуквубуикем (90') •Брадарич Домагой• 90'Ленговски Матеуш 43'66' (Пьероцци Никколо (66') •Мартеджани Агустин•Кандрева Антонио•Чауна Лум•Сими Нванкво90' (Бронн Дилан (90')
13 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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