«Дженоа» с «Торино» сыграли по нулям

Середняки Серии А «Дженоа» с «Торино» играли в матче 20-го тура. Гости чаще контролировали мяч, но почти не били по воротам. В одном из таких редких моментов Антонио Санабрия головой пробил рядом с каркасом. У соперника же реальных шансов открыть счет не было - 0:0.

«Торино» остается на 10-м месте, соперник - 12-й.