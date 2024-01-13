«Дженоа» с «Торино» сыграли по нулям

Середняки Серии А «Дженоа» с «Торино» играли в матче 20-го тура. Гости чаще контролировали мяч, но почти не били по воротам. В одном из таких редких моментов Антонио Санабрия головой пробил рядом с каркасом. У соперника же реальных шансов открыть счет не было - 0:0.
«Торино» остается на 10-м месте, соперник - 12-й.
Протокол игры
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони• 44'Бани Маттиа•Васкес Хоан•Сабелли Стефано87' (Фольякко Алессандро (87') •Мессиас Жуниор71' (Френдруп Мортен (71') •Бадель Милан87' (Стротман Кевин (87') •Малиновский Руслан• 77'Кариколь Аарон 80'82' (Хапс Ридгесиано (82') •Ретеги Матео•Гудмундссон Альберт
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи84' (Войвода Мергим (84') •Буонджорно Алессандро• 81'Родригес Рикардо•Белланова Рауль•Лазаро Валентино84' (Сазонов Саба (84') •Риччи Самуэле•Илич Иван•Влашич Никола 16'61' (Тамез Адриен (61') •Сапата Дуван66' (Пеллегри Пьетро (66') •Санабрия Антонио
13 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
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