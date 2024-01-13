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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» с «Торино» сыграли по нулям

13 Января 2024 • 18:58 Комментировать
Дженоа
0:0
Торино
окончен

Середняки Серии А «Дженоа» с «Торино» играли в матче 20-го тура. Гости чаще контролировали мяч, но почти не били по воротам. В одном из таких редких моментов Антонио Санабрия головой пробил рядом с каркасом. У соперника же реальных шансов открыть счет не было - 0:0.

«Торино» остается на 10-м месте, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Дженоа0:0Торино
Мартинес ХосепДе Винтер Кони  44'Бани МаттиаВаскес ХоанСабелли Стефано 87' (Фольякко Алессандро ( 87') Мессиас Жуниор 71' (Френдруп Мортен ( 71') Бадель Милан 87' (Стротман Кевин ( 87') Малиновский Руслан  77'Кариколь Аарон  80' 82' (Хапс Ридгесиано ( 82') Ретеги МатеоГудмундссон Альберт
Запасные: Леали НиколаМаттурро АланСоммарива ДаниэлеГальдамес ПаблоФини СейдуЯгелло Филип
Милинкович-Савич ВаняДжиджи Коффи 84' (Войвода Мергим ( 84') Буонджорно Алессандро  81'Родригес РикардоБелланова РаульЛазаро Валентино 84' (Сазонов Саба ( 84') Риччи СамуэлеИлич ИванВлашич Никола  16' 61' (Тамез Адриен ( 61') Сапата Дуван 66' (Пеллегри Пьетро ( 66') Санабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасСек ДембаДжемелло ЛукаРадоньич НеманьяПопа МихайЗима ДавидVimoj Muntu Wa Mungu
13 января. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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