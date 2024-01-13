«Наполи» забил впервые за пять матчей

Нападающий «Наполи» Маттео Политано отметился забитым мячом в игре чемпионата Италии с «Салернитаной».

Этот гол стал первым для неаполитанского коллектива в последних пяти встречах во всех турнирах. Напомним, последний раз «Наполи» забивал в середине декабря в ворота «Кальяри» (2:1). С того момента подопечные Вальтера Маццарри потерпели три «сухих» поражения и один раз сыграли вничью.

В эти минуты продолжается поединок 20-го тура чемпионата Италии. После первого тайма счет в матче равный – 1:1.

Напомним, в первом круге Серии А «Наполи» на выезде одолел своего соперника, забив два безответных мяча.

