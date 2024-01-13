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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью поставили ультиматум в «Роме» слухи

13 Января 2024 • 17:26 Комментировать

Жозе Моуринью может покинуть пост главного тренера «Ромы» в обозримом будущем. Как сообщает CalcioMercato, руководители римского клуба дали португальскому специалисту 30 дней на улучшение результатов команды. Если прогресса не будет, то контракт с Моуринью точно не будет продлён.

Под руководством Моуринью в 2022 году «Рома» выиграла Лигу конференций. При этом боссы «волчицы» недовольны тем, что команда никак не может пробиться в Лигу чемпионов. Прямо сейчас римляне занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Рома Жозе Моуринью
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