Даниеле Де Росси может возглавить «Рому»

Легенда «Ромы» Даниеле Де Росси может сменить на посту главного тренера столичного клуба Жозе Моуринью, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, руководство «волков» готово пойти на такой шаг, чтобы обеспечить прочную связь между клубом и болельщиками, ведь де Росси выступал за команду на протяжении 17 лет.

На данный момент 40-летний специалист находится без работы после того, как прекратил сотрудничество со СПАЛом в феврале прошлого года. Под его руководством команда из Серии С провела всего 17 матчей.

Напомним, что контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца нынешнего сезона.