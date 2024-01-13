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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Моего имени достаточно, чтобы люди думали, что это Жозе-Гарри Моуринью-Поттер»

13 Января 2024 • 15:43 Комментировать
Милан
...
Рома
1 2.13 X 3.20 2 3.70
14.01 22:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о себе и своей команде.

«Нас сложно сравнить с командами, которые должны финишировать в топ-4, но мы – «Рома». У нас самые невероятные болельщики, которых я когда-либо видел, у нас тренер, имени которого достаточно, чтобы люди думали, что его зовут Жозе-Гарри Моуринью-Поттер. Это повышает уровень требований и ожиданий», - слова Моуринью приводит итальянский Sky.

На текущую минуту «Рома» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В воскресенье, 14 января, команда Жозе Моуринью, сыграет против «Милана» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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