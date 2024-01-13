Хендерсон близок к трансферу в топ-клуб Серии А

Всё идёт к тому, что полузащитник Джордан Хендерсон продолжит карьеру в Италии. Как сообщает в социальных сетях журналист Альфредо Педулла, 33-летний англичанин близок к переходу в «Ювентус».

Туринский гранд может арендовать Хендерсона на полтора года с возможность выкупа. «Старая синьора» будет покрывать 1,5 миллиона евро из огромной заработной платы футболиста в «Аль-Иттифаке».

Отмечается, что рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри одобрил подписание Хендерсона, а сам игрок хочет перебраться в Турин.

Напомним, что Джордан Хендерсон выступал в Саудовской Аравии с лета.