Смородская: «Не думаю, что Миранчук должен требовать у «Аталанты» обмена»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре Алексея Миранчука в футболке «Аталанты».

«Не думаю, что Миранчук должен требовать у «Аталанты» обмена. Он игрок, а не руководитель клуба. Я считаю, что если он останется в Бергамо, это будет для него хорошим результатом», — заявила Смородская в интервью «РБ Спорт».

По её мнению, на фоне качественной игры и отсутствия травм Джан Пьеро Гасперини стал доверять россиянину, который получает практику в чемпионате и еврокубках.

Напомним, что в нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл 16 матчей в футболке «Аталанты», забив два гола при пяти ассистах в рамках всех состязаний.