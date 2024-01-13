«Ювентус» хочет купить полузащитника сборной Аргентины

Центральный полузащитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль по-прежнему находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Об этом информируют журналисты Todofichajes.

Как сообщает источник, «матрасники» готовы рассмотреть предложения по 29-летнему игроку, если они будут превышать 40 миллионов евро. Срок действующего контракта между «Атлетико» и аргентинцем рассчитан до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Родриго провел 16 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами. В его пассиве три желтые карточки.