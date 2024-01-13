Моуринью может покинуть «Рому» из-за одного человека

У главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью сложились не самые хорошие отношения с владельцем клуба Дэном Фридкином, об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

Как сообщает источник, руководитель сомневается в целесообразности подписания нового контракта со звездным португальским специалистом. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года. Напомним, что «Особенный» занимает пост главного тренера римского коллектива с 2021 года.

После 19 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 29 баллов и находится на восьмой позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче Серии А «волки» встретятся с «Миланом».