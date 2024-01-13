«Ювентус» ведёт переговоры с бывшим полузащитником «Ливерпуля»

Английский хавбек Джордан Хендерсон, известный по выступлениям за «Ливерпуль», может покинуть саудовский «Аль-Иттифак» и вернуться в Европу.

Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, в трансфере 33-летнего английского полузащитника заинтересован туринский «Ювентус». Руководство итальянского гранда ведет переговоры об аренде игрока.

Джордан летом прошлого года пополнил ряды «Аль-Иттифака» после 12 сезонов в «Ливерпуле». В данный момент футболист хочет вернуться в Европу.

В составе саудовской команды Хендерсон сыграл 19 поединков, в которых записал на свой счет пять результативных передач.