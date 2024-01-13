​Грациани: «Ювентус» - лучший клуб Италии в настоящий момент»

Бывший футболист римской «Ромы», чемпион мира 1982 года, Франческо Грациани, поделился своим мнением о ходе чемпионата Италии, который переваливает в настоящий момент за свой экватор. По мнению Грациани, лидирующий «Интер» вовсе не является лучшим клубом страны в настоящий момент - таковым Грациани считает «Ювентус».

- «Ювентус» достойно смотрится в матчах с прямыми конкурентами, не уступая им, и не теряет очков в играх с аутсайдерам. Команда действует очень четко, не оставляет сопернику пространства и верит в себя, - цитирует слова Грациани Juvenews.eu.

Грациани закончил игровую карьеру в 1988 году.