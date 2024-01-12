​Терраччано: «В «Милан» пришёл в том числе из-за Ибрагимовича»

Новобранец итальянского «Милана» Филиппо Терраччано пояснил причины своего перехода в клуб, по его словам, одной из таковых было то, что в нем есть Златан Ибрагимович - один из лучших игроков футбола двадцать первого века.

- Я считаю, что в «Милане» у меня будет возможность развиваться и расти. Тут есть должная инфраструктура и люди. Такие, как Златан Ибрагимович, Чем больше информации буду получать, тем быстрее буду расти, - надеется футболист, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в чемпионате Италии, на этой неделе клуб вылетел из Кубка страны.