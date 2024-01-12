​Уход Крунича обогатил «Милан» почти на пять миллионов евро

Сербский полузащитник с боснийским паспортом Раде Крунич перебрался в турецкий «Фенербахче», турецкий клуб заплатил за него в общей сложности пять миллионов евро, хотя части денег еще предстоит зайти в кассу «Милана» позже, в виде бонусов.

Как сообщает издание Calcio e Finanza («футбол и деньги» в переводе с итальянского), операция обогатила «Милан» почти на пять миллионов евро чистыми, потому что его стоимость на рынке, согласно расчетам аналитиков, составляет 1,79 миллиона евро, а разница с тем, что получил «Милан», составляет 3,21 миллиона евро.

Еще 1,62 миллиона «Милан» сэкономит на зарплате игрока, так что общий профит составляет 4,83 миллиона евро.