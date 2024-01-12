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Чемпионат Италии. Серия А

Матич может стать игроком «Милана»

12 Января 2024 • 21:02 Комментировать

Итальянский «Милан» расстается с Раде Круничем, и заменить его может соотечественник, другой сербский игрок - Неманья Матич. Сейчас Матич выступает во Франции, в составе «Ренна», но он явно не очень доволен положением вещей в этом клубе.

И дело не только в спортивной составляющей, но и в бытовой - в частности, дети Матича категорически не хотят учиться во Франции, уточняет pianetamilan.it. В то же время в недавнем прошлом Матич уже выступал в Италии, так что опыт жизни в этой стране у него есть, и его, похоже, сербский футболист находит очень приятным.

Напомним, что в воскресенье «Милан» сыграет с бывшим клубом Матича - «Ромой».


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