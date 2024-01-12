​Пулишич выиграл награду в Серии А

Атакующий полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Серии А.

Пулишич получит награду перед началом матча между «Миланом» и «Ромой», который пройдёт в воскресенье, 14 января.

В декабре Кристиан Пулишич провёл в Серии А пять матчей. В них американский футболист записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Милан» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От «Интера», находящегося на вершине, «россонери» отстают на девять зачётных баллов.