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Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты выбрали нового тренера для «Милана»

12 Января 2024 • 16:29 Комментировать

Поговаривают, что Стефано Пиоли может покинуть должность главного тренера «Милана» по завершению текущего сезона. Фанаты «россонери» хотят, чтобы команду принял Антонио Конте, который сейчас находится без работы.

«Ни один другой тренер не пользуется такой популярностью среди болельщиков «Милана», как Конте. Многие считают, что с ним «россонери» снова станут претендентами на титул, и для них неважно, что он работал в «Ювентусе» и «Интере», - говорится на страницах известного издания La Gazzetta dello Sport.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующих соседей из «Интера» команда Стефано Пиоли отстаёт на девять очков.

Ближайший матч Серии А «Милан» проведёт в воскресенье, 14 января, - против «Ромы» на своём поле.

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