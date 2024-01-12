​Только один клуб сделал предложение Зелиньски

Судя по всему, полузащитник Пётр Зелиньски покинет «Наполи» летом в статусе свободного агента. Действующие чемпионы Италии не хотят продлевать контракт с польским футболистом, то есть ему придётся искать новое место работы.

Как сообщает TodoFichajes, пока у Зелиньски есть предложение только от одного клуба – от «Интера». «Нерадзурри» предлагают поляку контракт на три года с возможностью продления. Зарплата – 4,5 миллиона евро за сезон и бонусы.

В сезоне 2023/2024 29-летний Зелиньски провёл 24 официальных матча. В них польский полузащитник забил три гола и отдал три результативных паса на партнёров.