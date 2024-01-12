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Чемпионат Италии. Серия А

​Тренера «Фиорентины» признали лучшим в Серии А по итогам декабря

12 Января 2024 • 15:31 Комментировать
Фиорентина
...
Удинезе
14.01 20:00

В Серии А объявили имя лучшего тренера по итогам декабря. Награду выиграл наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

В декабре «Фиорентина» провела в чемпионате Италии пять матчей. В них команда отпраздновала четыре победы и один раз сыграла вничью. В этих пяти играх «фиалки» пропустили всего лишь один гол (3:0, 1:1, 1:0, 1:0, 1:0).

Ближайший матч Серии А «Фиорентина» проведёт в воскресенье, 14 января. Команда Винченцо Итальяно будет принимать «Удинезе».

Добавим, что на текущий момент «Фиорентина» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Винченцо Итальяно

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ФИОРЕНТИНА УДИНЕЗЕ
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