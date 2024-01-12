​«Фенербахче» анонсировал трансфер хавбека «Милана»

«Фенербахче» сообщил о достижении договорённости с «Миланом» по трансферу полузащитника Раде Крунича.

«Наш клуб достиг принципиального соглашения с полузащитником Раде Круничем и его клубом «Милан», - говорится в сообщении пресс-службы «канареек».

Отмечается, что в пятницу 30-летний Крунич прибудет в Стамбул для медицинского обследования и завершения сделки.

Раде Круничу 30 лет, за «Милан» он выступал с лета 2019 года. В нынешнем сезоне босниец провёл 14 официальных матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

«Фенербахче» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги.