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​«Футбол потрепал»: Линекер вспомнил, как Моуринью отказался принять награду из его рук

12 Января 2024 • 14:59 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер рассказал о своих отношениях с известным тренером Жозе Моуринью.

«Моуринью был невероятной личностью – очень обаятельным, остроумным и забавным. Думаю, за эти годы футбол немного потрепал его. Я снимал с ним небольшой документальный фильм, он постоянно писал мне сообщения. А потом что-то изменилось.

Меня попросили вручить ему награду «Человек года» на ежегодной церемонии GQ Awards. Я сказал: «Конечно, я сделаю это». Примерно за четыре дня до мероприятия с нами связались и сказали: «Жозе не хочет, чтобы вы вручили ему приз, ему нужен кто-то, кто не связан с футболом». Я подумал: «Это немного странно». Но я все равно пошёл на мероприятие. Я подошёл к Жозе и спросил: «Между нами всё в порядке, Жозе?» Он ответил: «Да, да, да». Но с ним было что-то не то. С тех пор он не был в порядке», - рассказал Линекер в подкасте The Rest is Football.

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