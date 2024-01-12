Известна сумма трансфера Крунича в «Фенербахче»

«Милан» и «Фенербахче» согласовали все детали зимнего трансфера полузащитника Раде Крунича. Об этом посредством социальных сетей проинформировал инсайдер Маттео Моретто.

Как стало известно журналисту, турецкий гранд заплатит за переход боснийского игрока три миллиона евро, а также 1,5 миллиона в качестве бонусов. В течение сегодняшнего дня Крунич прилетит в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Раде выступал за миланский коллектив с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 поединках за «россонери», не отметившись голевыми действиями.