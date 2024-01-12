Каннаваро раскритиковал «Наполи»

Известный в прошлом защитник Фабио Каннаваро, поигравший за «Реал» и «Ювентус», поделился мнением о выступлении «Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«В клубе сейчас непростая ситуация, уход Спаллетти не сработал. Плюс команду покинули Ким и Джунтоли. Это негативно отразилось на команде. «Наполи» набрал на 22 очка меньше, чем год назад – это чудовищный результат. Болельщики негодуют», - цитирует Каннаваро Tuttosport.

Напомним, что неаполитанский клуб является действующим чемпионом Италии. В нынешнем розыгрыше Серии А «Наполи» выступает крайне неудачно. По итогам 19 туров коллектив набрал 28 баллов и занимает лишь девятое место в турнирной таблице.