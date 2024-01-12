​Таккинарди отдал лёгкое предпочтение «Интеру»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди высказался по поводу возможного исхода итальянского чемпионата, который переваливает через свой экватор. Он считает, что легкое преимущество сохраняет «Интер», который опережает его бывший клуб, «Ювентус», на два очка в турнирной таблице итальянского чемпионата.

- Я вижу «Интер» фаворитом, но с небольшим преимуществом - 55 процентов на 45 процентов, я бы сказал. Но важно, как будут развиваться дела в Лиге чемпионов у «Интера», если там будут сложные матчи, то инициатива во внутреннем чемпионате может перейти к «Ювентусу», - цитирует слова Таккинарди Juvenews.eu.