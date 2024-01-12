Перин: «Да, мечтаем о Скудетто, но цель - место в четвёрке»

Голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин дал понять, что руководство клуба не давит на игроков с целью обязательно превзойти «Интер», несмотря на удачный календарь без участия в еврокубках, что, как считают специалисты, дает «Юве» определенное преимущество. По словам Перина, главной целью является гарантия участия в Лиге чемпионов, самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Для этого достаточно финишировать в четверке лучших:

- Кубок - это тоже цель. Но в чемпионате у нас нет строгой задачи взять титул. Речь идет о месте в первой четверке. «Интер» сейчас сильнее, - цитирует слова Перина Juvenews.eu.