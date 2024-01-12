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Чемпионат Италии. Серия А

La Gazzetta Dello Sport жёстко раскритиковала Леау

12 Января 2024 • 05:04 Комментировать

Португальский нападающий Рафаэл Леау забил единственный гол «Милана» в кубковой игре против «Аталанты», однако это не спасло его от жесткой критики, вылившейся на него после игры от авторитетного итальянского издания La Gazzetta Dello Sport.

После гола, отметили журналисты издания, Леау сник и вместо игры все чаще и чаще вступал в полемику с арбитром. Отметили, что Леау не забивает в чемпионате Италии - последний гол был забит еще 23 сентября прошлого года.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Ромой», это случится четырнадцатого января в рамках двадцатого тура.


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Милан Рафаэл Леау
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