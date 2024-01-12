​Крунич в пятницу вечером вылетит в Стамбул

Похоже, трансфер сербского полузащитника с боснийским паспортом, Раде Крунича, в турецкий «Фенербахче», состоялся. Как утверждает турецкий журналист Ягыз Сабунчоглу, уже в пятницу Крунич вылетит в Стамбул и пройдет все формальности перед трансфером в свой новый клуб. Напомним, что «Фенербахче» ведет охоту на его услуги еще с прошлого лета.

Сейчас турецкий клуб лидирует в турнирной таблице Суперлиги Турции, команда на два очка опережает главного преследователя - «Галатасарай».

Что до Крунича, то он провел в Италии последние десять лет своей карьеры, успев поиграть также за «Эмполи» и «Верону».