​Ди Вайо не смог ответить, продлит ли Мотта контракт с «Болоньей»

Спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо не смог должным образом ответить на вопрос о том, продлит ли Тьяго Мотта контракт с клубом. Специалиста активно прочат на роль в большой команде, вроде «Наполи» и «Милана» (причем именно «Милан» упоминают в этом контексте чаще всего).

- Мы ведем переговоры. Рынок всегда сложен, мы стараемся предоставить Мотте самых лучших футболистов. Продление контракта? Лучше спросить у него самого, - цитирует слова ди Вайо piannetamilan.it.

«Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в следующем туре команда сыграет с «Кальяри».