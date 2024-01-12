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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Вайо не смог ответить, продлит ли Мотта контракт с «Болоньей»

12 Января 2024 • 04:12 Комментировать

Спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо не смог должным образом ответить на вопрос о том, продлит ли Тьяго Мотта контракт с клубом. Специалиста активно прочат на роль в большой команде, вроде «Наполи» и «Милана» (причем именно «Милан» упоминают в этом контексте чаще всего).

- Мы ведем переговоры. Рынок всегда сложен, мы стараемся предоставить Мотте самых лучших футболистов. Продление контракта? Лучше спросить у него самого, - цитирует слова ди Вайо piannetamilan.it.

«Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в следующем туре команда сыграет с «Кальяри».


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