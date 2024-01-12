​Ещё один клуб Серии Б интересуется Лукой Ромеро

Еще один клуб заинтересовался услугами нападающего «Милана» Луки Ромеро, на сей раз речь идет о «Венеции». Раньше пресса сообщала о том, что видеть молодого игрока в составе хочет «Комо» Сеска Фабрегаса.

Впрочем, и в этом случае речь идет лишь об аренде - отпустить игрока насовсем «Милан» не готов, уточняет pianetamilan.it. Финансовые условия гипотетической сделки не сообщаются.

Напомним, что сейчас итальянский «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре команде Стефано Пиоли предстоит сыграть с «Ромой», это случится четырнадцатого января, в воскресенье.