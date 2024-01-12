Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин попал в сферу интересов «Ренна».

Руководство «старой синьоры», согласно распространённым слухам, готово отправить 23-летнего футболиста в аренду за регулярной игровой практикой. По информации Ouest-France, на форварда нацелился французский «Ренн». Интерес к игроку также проявляют «Монца» и «Фиорентина», о чём на днях сообщили итальянские СМИ.

Мойзе Кин не отметился результативными действиями, проведя 12 матчей за «Ювентус» в текущем сезоне. Стоимость итальянца, по оценке Transfermarkt, составляет 18 млн евро.

«Ренн» занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1 с 19 набранными очками после 17 туров.