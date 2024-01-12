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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Не расстроюсь, если «Ювентус» никого не подпишет»

12 Января 2024 • 02:11 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
16.01 22:45

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Если верить слухам, руководство «старой синьоры» заинтересовано в подписании нового полузащитника в зимнее трансферное окно, однако Аллегри вовсе не считает усиление необходимым.

«Клуб изучает ситуацию, чтобы найти игрока, способного вписаться в наш состав. Если мы никого не подпишем – не проблема, я очень доволен нынешней командой.

Руководство прекрасно понимает, что нужно делать, но иногда попытки наладить хорошо работающую машину могут только добавить трудностей. Мне нравятся те, кто умеет играть в футбол, и в молодёжной команде «Ювентуса» таких достаточно», – цитирует Football Italia Аллегри.

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