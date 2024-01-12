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Чемпионат Италии. Серия А

Чугунов: «Гасперини не душил Миранчука, в «Аталанте» на лавке есть игроки и покруче» эксклюзив

12 Января 2024 • 12:00 Комментировать
Аталанта
...
Фрозиноне
15.01 22:45

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал насчёт развития карьеры 28-летнего полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

- Миранчуку нужна команда, где на него всегда будут рассчитывать, где его регулярно будут выпускать в основном составе, где у него будет постоянная игровая практика. Надо расти, а футболист растёт, только когда играет. Футбол – это такая игра, что в ней нельзя жить прошлым, тем, что ты где-то когда-то забил и где-то когда-то отдал. В футболе надо каждый день доказывать, и Миранчуку нужен тренер, который в него поверит. По-хорошему, Алексею надо уходить из «Аталанты». Может, и чемпионат ему нужен уровнем пониже. Большую роль играет психология. Хорошо, если футболист сам получает удовольствие от игры и приносит его болельщикам, а не зависит от того, кто в команде сломался или не сломался. У Миранчука есть как сильные стороны, так и недостатки. В «Аталанте» есть на лавке игроки и покруче, я так понимаю и уверен. Сказать, что у него сумасшедшие качества и Гасперини душил его там, я не могу. Можно сравнить Миранчука с Сергеевым из «Зенита», у которого есть футбольное чутьё, но таких качеств, как у Левандовского или Холанна, нет. Те если сами не забивают, то партнёрам кучу моментов создают, а у этих многое зависит от команды, от соперников, от состояния, от мотивации, – отметил Чугунов.

В последнее время трансферные слухи связывают Алексея Миранчука с турецким «Бешикташем».

Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»

Черчесов оценил выступление Миранчука в «Аталанте»

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини Чемпионат Италии Алексей Миранчук Александр Чугунов ещё теги

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