​Бывший игрок «Лацио»: «Худшая жеребьевка - у «Лацио»

Бывший игрок римского «Лацио» Фернандо Орси прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов - в 1/8 финала турнира «Интеру» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Наполи» сразится с «Барселоной», а «Лацио» сыграет с мюнхенской «Баварией». «Милан», напомним, выбыл и отправился в Лигу Европы.

- «Интер» и «Атлетико» - жирная и вкусная пара, тут будет противостояние. «Лацио» придется труднее всего, это худшая жеребьевка для итальянских клубов. А у «Наполи» есть шансы, «Барселона» открытая команда, и она не такая грозная, как еще несколько лет назад, - цитирует слова Орси fcinter1908.it.