​Барцальи: «Интер» сильнее «Ювентуса», это однозначно»

В итальянской Серии А прошел первый круг, лидируют в турнирной таблице «Интер» и «Ювентус». Бывший игрок туринского клуба Андреа Барцальи считает, что показатели «Интера» говорят сами за себя - сейчас подопечные Симоне Индзаги явно сильнее «Юве».

- Две команды, которые сильно отличаются друг от друга. Цифры важны, потому что в Италии всегда побеждала лучшая защита. «Ювентус» очень хорош в защите. А «Интер» очень хорош не только в защите, а вообще во всем. Есть еще отличная полузащита и отличное нападение. И выигрывают они не с разницей в один гол, как «Ювентус», - цитирует слова Барцальи fcinter1908.it.