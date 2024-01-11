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Чемпионат Италии. Серия А

​Президент «Фенербахче»: «Переговоры с Круничем идут»

11 Января 2024 • 22:01 Комментировать

В турецком «Фенербахче» придают большое значение переговорам с сербским футболистом с боснийским гражданством, Раде Круничем. Еще бы, ведь об этом с журналистами поговорил сам президент клуба Али Коч:

- Раде Крунич хочет в «Фенербахче». Мы не можем дать ему то, что обещали летом, ситуация изменилась, но наши переговоры продолжаются, - цитирует слова Коча Derbyderbyderby.

Напомним, что Крунич выступает в Италии с 2014 года, то есть уже почти десять лет. До «Милана» он успел поиграть также за «Верону» и «Эмполи». Сейчас «Фенербахче» лидирует в турнирной таблице турецкого чемпионата Суперлиги. 

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