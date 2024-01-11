В «Удинезе» высказались о продаже Самарджича, на которого претендуют «Ювентус» и «Наполи»

«Удинезе» не торопится расставаться с полузащитником Лазаром Самарджичем.

По некоторым данным, сербский футболист хотел бы сменить клуб в январе. В борьбе за 21-летнего хавбека лидируют «Ювентус» и «Наполи», уже связавшиеся с игроком, но ничего не согласовавшие с «Удинезе».

«Наш приоритет – делать всё, чтобы Самарджич был спокоен, и защитить его от лишней шумихи. Мы хотим, чтобы сейчас он был полностью сосредоточен на «Удинезе». В то же время мы можем признать, что интерес к нему велик, что неудивительно, учитывая его талант. Клубы, о которых пишут в СМИ, обращались к нам за информацией, но ничего серьёзного не происходит», – цитирует Football Italia директора «Удинезе» Федерико Бальдзаретти.