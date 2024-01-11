В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе

«Реал» хочет подписать статусного форварда в летнее трансферное окно. В ходе обсуждения вариантов решения этой задачи в руководстве мадридского гранда произошёл раскол. Как стало известно Footbal lTransfers, некоторые боссы «сливочных» считают, что клубу было бы более разумно подписать не Килиана Мбаппе из «ПСЖ», а Виктора Осимхена из «Наполи».

По данным источника, такого мнения придерживаются «более зрелые и мудрые люди» в руководстве. Они считают, что Осимхен более похож на Карима Бензема, и было бы правильнее вложить деньги именно в 25-летнего нигерийца.

Как известно, подписать Килиана Мбаппе очень хочет президент «Реала» Флорентино Перес.

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