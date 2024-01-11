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​Корреа будет готов поехать в Саудовскую Аравию при одном условии

11 Января 2024 • 17:34 Комментировать

Нападающий Хоакин Корреа будет готов перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, если летом ему не удастся трудоустроиться в Европе. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, аргентинский футболист хочет окончательно уйти из «Интера» и надеется на то, что по завершению сезона у него будет хорошее предложение от европейского клуба. Саудовская Аравия является планом Б для 29-летнего футболиста.

Стоит сказать, что в настоящий момент Корреа выступает на правах аренды за «Марсель». При этом аргентинец имеет контракт с «Интером», который рассчитан до середины 2025 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсель Хоакин Корреа Саудовская Аравия ещё теги
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