​Появилась информация о будущем Дибалы

Нападающий Пауло Дибала не планирует менять клубную прописку, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Атлетико». Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, приоритетом 30-летнего Дибалы остаётся продление контракта с «Ромой». Аргентинский футболит ожидает момента, когда «волчица» начнёт переговорный процесс.

Если Дибала не договорится с «Ромой» о пролонгации трудового соглашения, то он может сменить клубную прописку летом.

Ранее появлялась информация о том, что Пауло Дибалу можно выкупить у «Ромы» всего лишь за 13 миллионов евро.

Отметим, что Дибала в конце 2022 года стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.