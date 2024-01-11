Центральный полузащитник «Салернитаны» Эмиль Бохинен, который ранее выступал за московский ЦСКА, близок к переходу в «Дженоа», об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, команда из Генуи согласовала контракт с норвежцем, а сумма трансфера может составить два миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает его хавбека в 3,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Бохинен принял участие в 13 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, и не смог отметиться результативными действиями.

«Дженоа» после первого круга чемпионата Италии занимает 12-е место в турнирной таблице.