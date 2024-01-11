Каррера: «Миранчуку нужно остаться в Италии»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

Отметим, что в последних пяти турах чемпионата Италии российский футболист сумел забить гол и отдать две результативные передачи, при этом лишь раз выйдя на поле в стартовом составе своей команды.

«Миранчуку не нужно возвращаться в Россию. В последних матчах он показывает прекрасную игру. Ему нужно оставаться здесь», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за команду из Бергамо 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.