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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: «Миранчуку нужно остаться в Италии»

11 Января 2024 • 12:16 Комментировать
Аталанта
...
Фрозиноне
15.01 22:45

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

Отметим, что в последних пяти турах чемпионата Италии российский футболист сумел забить гол и отдать две результативные передачи, при этом лишь раз выйдя на поле в стартовом составе своей команды.

«Миранчуку не нужно возвращаться в Россию. В последних матчах он показывает прекрасную игру. Ему нужно оставаться здесь», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за команду из Бергамо 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.

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